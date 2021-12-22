В Новосибирском метро в 2022 году должны появиться пятивагонные поезда

В новосибирское метро планируется внедрять пятивагонные электрички. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирское метро планируется внедрять пятивагонные электрички. Об этом сообщил начальник городского метрополитена Аркадий Чмыхайло на пресс-конференции в среду, 22 декабря. По его словам, ресурс действующего состава подземки иссякнет к 2031 году: к этому времени поезда уже нужно будет заменить на новые.

— Нам необходимо будет закупать новые составы к 2031 году. Мы уже подняли этот вопрос на уровне мэрии города, правительства региона и минтранса, — пояснил Аркадий Чмыхайло. — Когда мы будем закупать новые составы, то они все уже будут пятивагонными. — При этом, уже в следующем году из вагонов старого парка мы также уже будем комплектовать пятивагонные поезда.

По словам начальника метрополитена, это позволит немного разгрузить городскую подземку. В частности — станцию «Площадь Маркса», через которую в день проходят до 50 000 пассажиров.

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