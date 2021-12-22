Пробки на вечер в Новосибирске 22 декабря 2021 года: Красный проспект стоит

Пробки на вечер в Новосибирске 22 декабря 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 22 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 8 баллов.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Добролюбова, Никитина, Гурьевская, Кошурникова, проспект Дзержинского, Красный проспект, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Орджоникидзе, Фрунзе, Военная, Писарева, Кропоткина, Танковая, Нарымская, Дуси Ковальчук, Залесского и Богдана Хмельницкого.

Пробки достигли 8 баллов. Фото: yandex.ru/maps

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, Котовского, Блюхера, Ватутина, Немировича Данченко, Котовского, Пархоменко, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, проезд Энергетиков, Мира, Хилокская и Петухова.

Также проезд затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому и Бугринскому мосту проезд свободен.

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