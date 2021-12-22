Министр экологии Новосибирской области Андрей Даниленко подал в отставку

Андрей Даниленко уходит в отставку. Фото: mpr.nso.ru

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко уходит в отставку. Об этом КП-Новосибирск сообщили в самом министерстве.

— Андрей Анатольевич действительно написал заявление на увольнение по собственному желанию. Пост он покидает по состоянию здоровья, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе министерства экологии региона.

Сейчас Андрей Даниленко находится в отпуске до конца января. После этого он сразу же отправиться в отставку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.