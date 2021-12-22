Министр экологии Новосибирской области Андрей Даниленко подал в отставку

Андрей Даниленко уходит в отставку. Фото: mpr.nso.ru
Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко уходит в отставку. Об этом КП-Новосибирск сообщили в самом министерстве.
— Андрей Анатольевич действительно написал заявление на увольнение по собственному желанию. Пост он покидает по состоянию здоровья, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе министерства экологии региона.
Сейчас Андрей Даниленко находится в отпуске до конца января. После этого он сразу же отправиться в отставку.
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