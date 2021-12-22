В Новосибирске автомобилисты засняли на видео бегающего по дорогам барана

Баран бодро маневрировал среди припаркованных машин. Фото: «АСТ-54»

Утром в среду, 22 декабря, жители Ленинского района Новосибирска заметили бегающего среди припаркованных машин барана. Его засняли на видео и выложили в сеть.

— Всякое бывает, но чтобы бараны на Чистой Слободе — это впервые, — рассказывает подписчица паблика ВКонтакте «АСТ-54». — И сбежал же откуда-то.

Однако в целом в городе разгуливающих на свободе животных люди видят часто. Например, ранее, КП-Новосибирск уже писала о корове, которую засняли на улице Петухова. Возможно, этот баран, как и та буренка, сбежал из частного сектора, находящегося неподалёку от микрорайона «Чистая Слобода».

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