Жители Октябрьского района Новосибирска сами расчистили снег во дворе

Новосибирцы самостоятельно вышли на уборку снега. Фото: АСТ-54

Жители дома в Октябрьском районе не дождались дворников и сами почистили снег на улице. Информация об этом появилась во вторник, 21 декабря, в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— Жители 9-подъездного дома №32/2 на улице Грибоедова накануне вечером взяли лопаты и почистили все проезды у себя во дворе, — сообщили в группе.

Около 15-ти добровольцев вышли на импровизированный субботник, чтобы расчистить двор от снега.

— Почти никто у нас не платит коммуналку в таких объемах, в каких требуется уборка в снежную зиму, если только элитные ЖК, но там и расценки другие, — отметили комментаторы.

Действительно, жильцы согласились с тем, что дворники на улице Грибоедова работают всего пару часов в день из-за маленькой оплаты. Чтобы перейти на другие тарифы и обеспечить регулярную уборку территории, надо получить согласие 300 жильцов.

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