Названа дата открытия Ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске. Фото: "Ледовый городок на Михайловской набережной" // "Вконтакте".

Ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске заработает 30 декабря. Об этом в Инстаграм написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Уже 30 декабря откроется наш Ледовый городок на Михайловской набережной! Ждем! — говорится в посте Анны Терешковой.

Она также сопроводила пост своими снимками. На фото Анна Терешкова позирует возле ледяных скульптур.

Как сообщили представители ледового городка, тематика городка 2022 посвящена 100- летнему юбилею Юрия Никулина и его значительному вкладу в развитие циркового искусства.

— В ледовом аккомпанементе — цирковой лев, тигр — магический символ года, дрессированные животные, ловкие жонглеры и композиции на тему любимых образов цирка и кино, созданные великим русским актером! — поделилась в соцсетях администрация городка.

Работать городок будет о марта 2022 года ежедневно с 11 утра до 10 вечера.

Вход в городок платный. Так, стоимость для посетителей от 15 лет и старше — 350 рублей. Детям — от 4-х до 14 включительно — 250 рублей.

— К льготам посещения можно отнести: бесплатное посещение детьми до 3 лет включительно, а также участникам боевых действий (при предъявлении удостоверения). Для многодетных семей: детям от 4 лет до 14 лет включительно — 200 рублей; от 15 лет — 300 рублей, при предъявлении удостоверения, — добавили представители Ледового городка.

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