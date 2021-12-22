В Новосибирске ищут покупателя участка с тремя коттеджами за 60 миллионов рублей

В Новосибирске продаётся коттеджный комплекс за 60 миллионов. Фото: Жилфонд

Три роскошных коттеджа расположились в карьере Мочище, на улице 2-ой Орловский переулок, на участке в 30 соток. По отдельности дома не продаются, что объясняет высокую стоимость. Объявление появилось на сайте Жилфонда в пятницу, 17 декабря.

В целом интерьер коттеджей можно назвать минималистичным, он ждет своих хозяев, которые наполнят его уютом. Фото: "Жилфонд".

— Первый дом 450 квадратов с эксклюзивным дизайном и множеством интересных бонусов. Во втором доме (300 квадратов) на цокольном этаже огромный бассейн, второй этаж полностью тренажерный зал, третий — жилые комнаты. Третий дом (250 квадратов) совместил в себе подземный паркинг на 4 машины, на первом этаже парковку на 4 машины, и множество больших комнат для видения бизнеса не выходя из дома, — сообщает агент по продаже недвижимости в объявлении.

По отдельности дома не продаются, что объясняет высокую стоимость. Фото: "Жилфонд".

Также в домах нашлось место нескольким гардеробным, отдельной комнате-кинотеатру и гигантскому, сделанному под старину винному залу. На участке ведется круглосуточное видеонаблюдение, есть охрана. В объявлении указано, что возможен вариант обмена на недвижимость покупателя. В целом интерьер коттеджей можно назвать минималистичным, он ждет своих хозяев, которые наполнят его уютом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.