Следователи проводят проверку после ссоры двух одноклассников в школе под Новосибирском. Фото: Олег ЗОЛОТО

В СК РФ Новосибирской области после публикации КП-Новосибирск о конфликте двух одноклассников в школе Сузунского района проводят проверку. Она проходит по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность». Об этом сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.

— По предварительным данным, 20 декабря двое одноклассников поссорились на лестничном пролете. В результате собственных действий один из них потерял равновесие и упал вниз. В настоящее время ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь, — говорится в сообщении Следкома.

Следователи проводят меры, которые установят все обстоятельства случившегося. В СК оценят действия или же бездействие должностных лиц, ответственных за пребывание детей в школе. После проверки примут решение в соответствии с законом.

Ранее КП-Новосибирск писала, мальчики находились на соревнованиях. 9-летний Арсений* стал провоцировать сверстника Макара*. Тот не сдержал эмоций, повернулся к обидчику, схватил правой рукой за плечо, потряс и сказал, что устал от его шуток и отпустил. После чего Арсений* не удержал равновесие на лестнице и упал, ударившись головой об бетонный пол. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом затылочной кости и ушиб головного мозга. В больницу его увезла машина детской реанимации.

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