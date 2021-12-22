39-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области

За день заразились еще 379 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 декабря оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За сутки скончались еще 13 пациентов.

— Среди них были пятеро мужчин в возрасте 59, 61, 77, 82 и 86 лет и восемь женщин в возрасте 39, 45, 56, 62, 73, 83, 84, 86 и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 110 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 326 пациентов, среди них 50 человека — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 3 649 человек, в том числе 46 детей.

Всего COVID-19 с начала эпидемии заразились 91 310 человек — за последние сутки их прибавилось 379. Также 61 671 пациентов выписаны из больниц.

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