Четыре бродячих пса накинулись на первоклассницу под Новосибирском

Стая бродячих собак накинулась на ребёнка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Барабинске стая бродячих псов набросилась на маленькую девочку в Кузнечном переулке. Информация о происшествии, которое случилось 16 декабря, появилась в группе «Новости дня Каинск Барабинск» в социальной сети «Вконтакте».

— Пошли утром вместе с сыном в школу — не было собак. Иду обратно, а их 4 здоровых на девочку маленькую накинулись, наверное, класс 1-2, лают и шагу ей сделать не дают. Она плачет, на улице темно, нет никого… Я взяла палку, их отогнала, проводила мимо собак, а сама пошла в обход, — рассказала в группе «Новости дня Каинск Барабинск» местная жительница Ольга.

Также, по ее словам, агрессивные псы атаковали и ее ребенка:

— 15 декабря, сын шел из школы, и на него налетели огромные псины. Спасибо добрым людям, которые проходили мимо. Они заступились, мужчина отпугнул собак, а женщина проводила моего сына до магазина. Обещали, что будут отлавливать, а не видно результата. Как бегали собаки около барака, так и бегают, — уточнила женщина.

Сибирячка добавила, что в Кузнечном переулке не работают уличные фонари, и детям приходится идти по темноте. Администрация, по ее словам, на запросы не реагирует, как и на просьбы отлова собак.

Очевидцы сообщают, что также видели, как стая бездомных собак кидается на детей и взрослых на теплотрассе у дома на Карла Маркса, 114, через дорогу от администрации района.

Напомним, ранее КП-Новосибирск опубликовала видео с огромной стаей бродячих собак в Куйбышеве и поговорила с администрацией приюта.

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