В Новосибирске приняли бюджет на 2022 год. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 22 декабря, на сессии горсовета депутаты приняли бюджет Новосибирска на 2022 год, с дефицитом в размере 800 миллионов рублей.

Известно, что доходы города в 2022 году составят 60 миллиардов 703 миллиона рублей. А вот расходы будут выше — 61 миллиард 503 миллиона рублей. Таким образом, дефицит казны Новосибирска будет равен 800 миллионов рублей.

Из запланированной суммы 40 миллиардов будут направлены на образование и социальную сферу города. Так, 50 миллионов потратят на строительство тротуаров, оборудование пешеходных переходов и освещение территорий рядом со школами.

Участниками сессии стали 45 депутатов. Проголосовали из них — 43 человека, два депутата воздержались.

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