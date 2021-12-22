В Новосибирске приняли бюджет на 2022 год.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В среду, 22 декабря, на сессии горсовета депутаты приняли бюджет Новосибирска на 2022 год, с дефицитом в размере 800 миллионов рублей.
Известно, что доходы города в 2022 году составят 60 миллиардов 703 миллиона рублей. А вот расходы будут выше — 61 миллиард 503 миллиона рублей. Таким образом, дефицит казны Новосибирска будет равен 800 миллионов рублей.
Из запланированной суммы 40 миллиардов будут направлены на образование и социальную сферу города. Так, 50 миллионов потратят на строительство тротуаров, оборудование пешеходных переходов и освещение территорий рядом со школами.
Участниками сессии стали 45 депутатов. Проголосовали из них — 43 человека, два депутата воздержались.
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