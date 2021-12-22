«Ростелеком» и «Победа» дарят Новосибирску «Соло для зала с оркестром»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Видеоэкскурс снят к 100-летию Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. «Ростелеком» уже много лет имеет статус официального поставщика цифровых услуг этого учреждения культуры.

Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии (бывшее Дворянское собрание) - памятник искусства, легендарное культурное и историческое пространство. В мультимедийном видеоэкскурсе об этом уникальном месте рассказывается то голосом скрипки Давида Ойстраха, то многоголосием симфонического оркестра. Повествование из документального перетекает в фантазийно-историческое, что дает возможность ощутить взаимосвязь времен.

«Мы рады в предпраздничные дни сделать новосибирцам такой подарок - яркое шоу Санкт-Петербургской филармонии, которая является одной из старейших в нашей стране. Благодаря этому поклонники классической музыки смогут погрузиться в волшебную атмосферу настоящего искусства», - подчеркнул Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В видеосервисе Wink есть специальный раздел, посвященный Санкт-Петербургской филармонии, в котором собраны записи концертов. Под управлением ведущих дирижеров, включая Юрия Темирканова, представлены произведения Чайковского, Дворжака, Моцарта и Бетховена.

Продолжатся бесплатные показы 6 и 7 января 2022 года. В эти дни в центре «Победа» на большом экране с мощным звуком можно будет увидеть трансляции виртуозного исполнения оркестром Санкт-Петербургской филармонии произведений великих русских классиков.