В Новосибирской клинической центральной районной больнице назначили нового главврача. Фото: Минздрав НСО.

Новым главврачом Новосибирской клинической центральной районной больницы стал Дмитрий Батунин. Ранее он занимал должность заместителя главного врача медучреждения. Нового руководителя коллективу представил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во вторник, 21 декабря.

— Дмитрий Петрович окончил педиатрический факультет Новосибирской государственной медицинской академии (сейчас вуз носит название НГМУ) и РАНХиГС, — сообщили в Минздраве региона.

По словам Хальзова, новый главврач известен, как специалист, в котором объединены опыт организатора и отличная база медицинских знаний. Министр подчеркнул, что медучреждению, которое выходит на новый уровень развития, требуются новый взгляд и запас энергии для эффективной работы. Основная цель на ближайшее будущее — улучшить качество медицинской помощи.

В Минздраве уточнили, прошлого главврача больницы в Краснообске, Алексея Бухтиярова, освободили от должности по собственному желанию. Министр здравоохранения поблагодарил его за многолетний труд, а губернатор Андрей Травников направил ему благодарственное письмо.

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