В торте девушки из Новосибирска нашли кошачий волос на шоу «Кондитер»

Девушка не прошла в финал из-за кошачьего волоса в торте. Фото: кадр из выпуска шоу "Кондитер"

20-летняя Татьяна Пермякова из Новосибирска стала участницей шоу «Кондитер». Там она к юбилею программы «Орел и Решка» приготовила торт в виде Земли с большой рублевой монетой наверху. Выпуск вышел в эфир 21 декабря.

Торт девушка приготовила из шоколадных бисквитов, арахиса с домашней соленой карамелью и хрустящих шариков. Ведущий шоу Ренат Агзамов сразу поинтересовался, чем домашняя карамель отличается от приготовленной в студии. На провокацию сибирячка ответила, что домашняя карамель приготовлена с любовью.

Выяснив, что у Тани дома живет кот Барсик, ведущий предложил разрезать торт и узнать, была ли у кота линька. Судьи все же нашли несколько кошачьих волос в бисквите и креме, а также отметили, что шарики размокли и не хрустят. Из-за этого девушка не прошла в финал, зато ее кот прославился на всю страну.

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