В Новосибирске на парковке МЖК два водителя подрались и написали друг на друга заявления

Драку разнимали очевидцы. Фото: кадр из видео АСТ-54

Два водителя в Октябрьском районе подрались во дворе из-за того, что оба претендовали на одно парковочное место. Видео опубликовали ночью с 21 на 22 декабря в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— Вечером на улице Владимира Высоцкого, 139/1, мужчина поставил у дома кроссовер Toyota RAV4. К нему сразу же подъехала компания на автомобиле и заявила, что это их место, — рассказали подписчики группы.

— Я тоже живу на МЖК, тоже иногда приходится поработать лопатой (и не только мне), чтобы припарковаться, но это не значит, что место мое. Знаете же, как у нас с местами, особенно во время снегопадов, — комментируют новосибирцы.

Как сообщают очевидцы, драку разняли прохожие. Один из водителей оставался лежать на земле, пока другой продолжал избивать его ногами.

— Был конфликт между двумя гражданами у магазина, причина конфликта устанавливается. На место прибыл экипаж, участники драки написали друг на друга заявления. Также оба водителя обратились в медицинские учреждения, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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