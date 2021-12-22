Новосибирский врач подвел итоги второго года работы в условиях пандемии ковида. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, как в 2021 году у новосибирских врачей изменились отношение и подход к лечению коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире «Вести Новосибирск» рассказал Александр Галуза, врач-анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы № 25. Медик работает в красной зоне.

По словам Александра Галуза, врачи привыкли работать в условиях пандемии. Кроме того, он отметил, что ковидная ситуация достаточно стабилизировалась. При этом число зараженных остается высоким. Он подчеркнул, что вирус мутирует и меняет свою симптоматику.

Кроме того, медик заявил, что врачи за весь период пандемии в Новосибирской области 13 раз пересмотрели подходы к лечению ковида. Сейчас, по его словам, медики работают по 13-й версии.

— Мы видим, что болезнь не только про легкие. К сожалению, видим осложнения в отношении других органов и тканей человеческого организма. Видим последствия перенесенного ковида — добавил врач.

Также врач заявил, что в 2021 году коронавирусом стали болеть дети. По его словам, они, как правило, переносят болезнь в легкой форме.

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