Пробки в Новосибирске на утро 22 декабря 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 22 декабря 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 22 декабря 2021 года: затор образовался на улице титова. Также сложно проехать по улице Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина тоже затруднено. Сложно проехать по улицам Пархоменко, Блюхера, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Также пробки сковали проспект Карла Маркса и площадь Лыщинского.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Восход, Кирова, Гурьевской, Зыряновской и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 22 декабря, составил 8 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.