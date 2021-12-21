Ленинский район стал самым криминальным в Новосибирске в 2021 году

Ленинский район не впервые возглавляет список самых криминальных районов Новосибирска.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В МВД назвали самые криминальные районы Новосибирска и Новосибирской области. По итогам 11 месяцев 2021 года в них произошло наибольшее количество преступлений.
— Максимальное число зарегистрированных преступлений за указанный период приходится на Ленинский район. А если говорить об области в целом, то самым криминальным районом можно считать Новосибирский, — ответили в ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск.
Ленинский район называли самым криминальным еще в августе 2021 года, но тогда первенство с ним разделил еще и Октябрьский район.
Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала о том, что мужчины попадают в ДТП в 7 раз чаще, чем женщины. Такую статистику предоставили в областном ГУ МВД по Новосибирской области.
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