Ленинский район стал самым криминальным в Новосибирске в 2021 году

Ленинский район не впервые возглавляет список самых криминальных районов Новосибирска. Фото: Иван МАКЕЕВ

В МВД назвали самые криминальные районы Новосибирска и Новосибирской области. По итогам 11 месяцев 2021 года в них произошло наибольшее количество преступлений.

— Максимальное число зарегистрированных преступлений за указанный период приходится на Ленинский район. А если говорить об области в целом, то самым криминальным районом можно считать Новосибирский, — ответили в ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск.

Ленинский район называли самым криминальным еще в августе 2021 года, но тогда первенство с ним разделил еще и Октябрьский район.

Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала о том, что мужчины попадают в ДТП в 7 раз чаще, чем женщины. Такую статистику предоставили в областном ГУ МВД по Новосибирской области.

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