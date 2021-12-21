На Новосибирск ночью опустился густой туман

На город опустился туман. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ночью во вторник, 21 декабря, Новосибирск окутал густой туман. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, такое метеоявление может задержаться в городе до утра.

— В Новосибирской области объявлен «желтый уровень опасности» в связи с гололедом, туманом, — сообщают в Гидрометцентре. — Также возможна изморозь.

Верхние этажи домов практически не видно. Фото: Виктория МИНАЕВА

Туманы должны рассеяться до 9 утра 22 декабря, а вот гололед будет доставлять жителям особые неприятность еще примерно до вечера 23 декабря.

В целом, синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра на среду, 22 декабря обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха опустится до -10…-12 градусов ночью, до -4…-6 градусов днем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.