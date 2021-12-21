На Новосибирск ночью опустился густой туман

На город опустился туман.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Ночью во вторник, 21 декабря, Новосибирск окутал густой туман. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, такое метеоявление может задержаться в городе до утра.
— В Новосибирской области объявлен «желтый уровень опасности» в связи с гололедом, туманом, — сообщают в Гидрометцентре. — Также возможна изморозь.
Верхние этажи домов практически не видно.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Туманы должны рассеяться до 9 утра 22 декабря, а вот гололед будет доставлять жителям особые неприятность еще примерно до вечера 23 декабря.
В целом, синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра на среду, 22 декабря обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха опустится до -10…-12 градусов ночью, до -4…-6 градусов днем.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер