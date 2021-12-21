Психолог рассказал, как проводить корпоративы без неприятных инцидентов

Стоит заранее позаботиться о том, чтобы в него было включено больше закусок и меньше спиртного. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Социальный психолог Алексей Рощин рассказал, как нужно организовывать проведение корпоративов, чтобы избежать неприятных инцидентов, которые зачастую происходят на подобных праздниках.

— Корпоратив нельзя пускать на самотек. Многие руководители считают, что коллективу сделали одолжение — что-то там выкупили, дали денег и на этом все. А что случилось на корпоративе, их не касается — все люди взрослые. На самом деле, если случится происшествие, то тень ляжет на репутацию компании. И, соответственно, нужно продумать систему «неявного» контроля за происходящим, — рассказал психолог изданию NEWS.ru.

Специалист отметил, что в качестве одной из мер контроля, можно назначить на корпоративе двух-трех мужчин ответственными за выявление лиц, перебравших с алкоголем. Этим людям заранее нужно будет назначить компенсацию. Кроме того, при оформлении меню, стоит заранее позаботиться о том, чтобы в него было включено больше закусок и меньше спиртного.

— На корпоративах нужно максимально сокращать официальную часть, чтобы людям больше времени дать для общения. Неправильная форма корпоратива — когда руководство празднует отдельно, это создает кастовость и отчуждение, — пояснил Алексей Рощин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.