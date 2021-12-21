Хоккейная «Сибирь» в овертайме обыграла ярославский «Локомотив»

Следующий матч с питерским «СКА». Фото: ХК «Сибирь»
В Новосибирске очередной матч домашней серии завершился в пользу «Сибири». Хозяева выиграли у ярославского «Локомотива» со счетом 2:1. Победную шайбу забросили в овертайме.
— Шайбу в основное время забросил Валентин Пьянов, а победная шайба пойдет в счет Вадима Кудако, — сообщают в пресс-службе хоккейного клуба.
В следующем матче «Сибирь» будет встречать «СКА» из Санкт-Петербурга. Игра состоится в субботу, 25 декабря.
Напомним, что в предыдущем матче с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар», «Сибирь» выиграла со счетом 3:2.
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