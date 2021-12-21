В Новосибирской области из холодильника в магазине украли две розы

Из магазины украли две розы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В одном из супермаркетов города Черепаново в Новосибирской области произошла довольно странная кража. Вынести из магазина воришка решил не выручку из кассы и не продукты, а…цветы из холодильной камеры.
— Сотрудница магазина сообщила о том, что из холодильной камеры в супермаркете кто-то похитил две розы, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас цветочного вора ищет полиция.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске женщина ограбила магазин игрушек. Женщина вынесла оттуда товара почти на 6 тысяч рублей.
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