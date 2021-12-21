В Новосибирской области из холодильника в магазине украли две розы

Из магазины украли две розы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из супермаркетов города Черепаново в Новосибирской области произошла довольно странная кража. Вынести из магазина воришка решил не выручку из кассы и не продукты, а…цветы из холодильной камеры.

— Сотрудница магазина сообщила о том, что из холодильной камеры в супермаркете кто-то похитил две розы, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас цветочного вора ищет полиция.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске женщина ограбила магазин игрушек. Женщина вынесла оттуда товара почти на 6 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске женщина ограбила магазин игрушек

Сибирячка вынесла оттуда товара почти на 6 тысяч рублей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.