Ипотечный брокер призвал покупать жилье сейчас из-за роста ставок до 12%

В следующие 1,5-2 года процентные ставки продолжат расти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута посоветовал не откладывать покупку жилья. По его мнению, рост процентных ставок продолжит увеличиваться как минимум в следующее 1,5-2 года и может составить 11-12%.

— Если необходимо приобрести недвижимость, не стоит откладывать и ждать, когда банки начнут менять ипотечные программы, особенно в новостройках. Стоит приобретать жилье прямо сейчас. Прогноз такой — ключевая ставка увеличится до 11-12% в следующие 1,5-2 года, — рассказал Дмитрий изданию «NEWS.ru».

Также брокер напомнил о программах субсидированной ипотеки, суть которых в том, что банк гасит часть процентов, и вместо условных 8-9% получается 3,5-5,5% годовых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.