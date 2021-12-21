110 проблемных объектов – прокуратура назвала масштаб обмана дольщиков в Новосибирской области

На совещании об обманутых дольщиках прокуратура назвала количество проблемных объектов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сибирском федеральном округе прошло совещание на тему обманутых дольщиков. Провел мероприятие полномочный представитель Президента Анатолий Серышев. Участие принял заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин. Он отметил, что вместе с региональными правительствами в этом году удалось восстановить права более 6 тысяч дольщиков. Впрочем, работы еще много.

По данным прокуратуры, в Едином реестре проблемных объектов числится 302 объекта, расположенных в округе, из них 110 – в Новосибирской области, 96 – в Красноярском крае, 39 – в Омской области. Без малого 17 тысяч граждан пострадало от действий недобросовестных застройщиков.

- Если в крупных регионах, где активно ведется застройка, проблема частично решается через инвестиционные проекты, в менее застраиваемых – могут быть земельные участки, предоставляемые гражданам, а также другие виды компенсации и задача регионов не останавливаться на достигнутом, а искать пути решения, в том числе нестандартные, - сказал на совещании Дмитрий Демешин.

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