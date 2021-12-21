В Новосибирске завершены поиски мужчины, ушедшего из ковидария

В Новосибирске благополучно завершились поиски 38-летнего мужчины, ушедшего из ковидария. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске благополучно завершились поиски 38-летнего мужчины, ушедшего из ковидария. Об этом сообщили волонтеры во вторник, 21 декабря. Поиски сибиряка велись больше недели.

— Поиск закончен благополучно. Благодаря очень важному свидетельству, мужчина был найден в одном из лечебных учреждений нашего города. Спасибо все, кто помогал в поиске пропавшего! — сообщили в поисковом отряде «Маяк».

Напомним, пропал мужчина еще 13 декабря: около семи утра он просто вышел с территории больницы и не вернулся.

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Его местонахождение неизвестно с 13 декабря (подробнее).

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