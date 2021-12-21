В Новосибирской области директор фонда украл 3 миллиона рублей, завышая себе зарплату

Дело направили в Центральный районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области будут судить исполнительного директора одного из фондов содействия инновациям. Он обвиняется по статьям 160 УК РФ за присвоение и растрату, а также по статье 158 УК РФ за кражу.

— С января 2017 года по май 2019 года директор фонда присвоил себе более 3 миллионов рублей через фиктивные документы и, завышая себе зарплату, — сообщили в прокуратуре. —За счет средств фонда мужчина приобрел себе электронику, а также оплатил проценты за кредит.

Обвиняемый не перестал перечислять себе деньги и после увольнения. У него был электронный ключ доступа к счетам фонда, который позволил ему украсть еще 174 тысячи рублей.

Дело направили в Центральный районный суд Новосибирска.

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