Погода в Новосибирске на Рождество 2022: что обещают синоптики

Погода в Новосибирске на Рождество 2022 будет достаточно морозной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на Рождество 2022 будет достаточно морозной. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится вплоть до -20 градусов.

— В Новосибирске в пятницу, 7 января, по предварительному прогнозу ожидается температура воздуха -16 градусов днем, -19 градусов ночью. Ощущаться температура будет как -22 градуса. В целом в этот день будет пасмурно, но осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, — сообщает сервис Яндекс. Погода.

Схожие данные дает и портал Gismeteo. Местные синоптики обещают облачность с прояснениями и температуру воздуха -19…-20 градусов.

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