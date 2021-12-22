Сибиряк продает трубу XIX века, найденную в заброшенной шахте золотоискателей

Деревянную трубу нашли в заброшенной шахте XIX века. Фото: предоставлены героем публикации

Сибиряк нашел деревянную трубу и английскую водокачку XIX века в заброшенной шахте золотоискателей в Маслянинском районе. Мужчина выставил один из экспонатов на «Авито» и привлек внимание музеев:

— Мы исследовали старый золотой прииск, законсервированный еще до начала ХХ века. Там нашли кусок деревянной трубы с обручами, подобные использовались на Урале. В самой шахте остался инструмент для откачки воды с английскими клеммами 1850-х годов, его не смогли вытащить. Предлагал эти вещи Музею золотодобычи России и Музею воды в Санкт-Петербурге, но пока у них нет средств выкупить их в экспозицию, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.

Сибиряк выставил деревянную трубу на «Авито» по цене 50 тысяч рублей, но желающих приобрести объект пока мало. Сама труба выдолблена из бревна сосны или пихты, связана железными кольцами и накрепко промаслена. Это позволило сохранить форму. Размеры находки: 1,85 метра в длину, а вес ее составляет примерно 30-35 килограммов

По данным историков «Библиотеки Сибирского краеведения», добыча золота вблизи села Егорьевское началась в 1830 году и ведется до сих пор — в районе реки Суенга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.