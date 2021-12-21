Новосибирцы сфотографировали сову на ветке дерева в городе

Длиннохвостых неясытей часто можно встретить в Новосибирске. Фото: «МОЙ.СОВЕТСКИЙ»
В Новосибирске жители Советского района увидели в лесу длиннохвостую неясыть. Сибиряки сфотографировали птицу и выложили в сеть.
— На Нижней Ельцовке встретили сову, — написал автор снимка в паблике Вконтакте «МОЙ.СОВЕТСКИЙ».
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что встретить сову в наших широтах — не редкость. И стали делиться своим опытом встречи с птицами:
— Я такую по осени видела! Радости было, как у ребенка.
— Возле института ядерной физики два года назад видели ночью тоже.
— Теперь после массовой застройки «Юного медика» там сов редко встретить можно, — пишут люди.
Ранее КП-Новосибирск писала, что длиннохвостых неясытей видели в Заельцовском парке. Это распространенный вид сов и его часто можно увидеть в черте города. В Новосибирск птицы прилетают из-за огромного количества потенциальных жертв: крысы, голуби, сороки.
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