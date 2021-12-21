Пробки на вечер в Новосибирске 21 декабря 2021 года: на Ватутина не проехать

Город сковали 8-балльные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 21 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 8 баллов.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах, как Фабричная, Восход, Кирова, Пролетарская, Ипподромская, Военная, Волочаевская, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Нарымская, Танковая и Богдана Хмельницого.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, Котовского, Ватутина, Блюхера, проспект Карла Маркса, проезд Энергетиков, Новогодняя, Покрышкина, Вертковская, Немировича Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокская и Петухова.
Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мостам проезд свободен.
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