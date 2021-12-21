После публикации «КП» прокуратура изъяла документы о смерти 13-летней девочки в больнице

13-летняя девочеп умерла в Чановской районной больнице. Фото: Иван МАКОВЕЕВ/Семейный архив Юсуповых

Материалы проверки полиции после смерти 13-летней девочки в больнице под Новосибирском передали в следственный комитет. Такое решение приняла прокуратура, изъяв документы из полиции.

Напомним, трагедия случилась в Чановском районе в конце октября этого года. Девочку родные привезли в больницу с болями в животе, однако медики отправили ее обратно. Когда школьницу уже второй раз доставили к врачам на скорой, оперировать ее все равно не стали — и положили в палату. Где она и скончалась.

— Прокуратура изъяла материал проверки из производства отдела полиции и передала его в межрайонный следственный отдел регионального СКР для принятия решения о возбуждении уголовного дела, — пояснили в прокуратуре.

Результаты проверки взяты в прокуратуре на контроль.

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