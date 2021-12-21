В новосибирском минобре не исключают возможность продления каникул для школьников

Каникулы могут продлить, если обстановка с ковидом ухудшится. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирцев до сих пор не отпускают волнения насчет сроков зимних каникул у школьников. Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что отдых для детей продлят из-за ситуации с коронавирусом. Ее опубликовало издание «Панорама». Позже выяснилось, что новость была фейком. Однако, как ранее уже отмечал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, продление зимних каникул для школьников теоретически возможно.

— Выходить на учебу школьники должны 10 января. Дата может быть изменена в том случае, если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшится, — пояснил Сергей Федорчук.

Напомним, уходить отдыхать дети должны в период с 28 по 30 декабря. Точную дату школы могут определять сами в соответствии с учебным планом.

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