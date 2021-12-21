В Новосибирске водителя BMV, насмерть сбившего подростка, отправили в колонию

Мужчина сбил ребенка на велосипеде. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, насмерть сбившему на «БМВ» 12-летнего велосипедиста. Напомним, трагедия произошла еще в июне этого года. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда в него влетела иномарка.

— Мужчина, будучи за рулем технически исправного автомобиля марки «BMV X6», ехал по улице Никитина с нарушениями ПДД. Водитель двигался со скоростью 78, 75 км\ч, а когда загорелся красный свет — выехал на пешеходный переход, где сбил мальчика, проезжавшего на велосипеде. Ребенок скончался от полученных травм, — пояснили в областной прокуратуре.

Мужчину признали виновным нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека по части 3 статьи 264 УК РФ. Свою вину в произошедшем сибиряк не отрицал. Суд приговорил его к 4 годам колонии-поселения и лишил прав на 2,6 года. Мужчина также будет должен выплатить родителям мальчика 1,5 миллиона рублей в счет морального ущерба.

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