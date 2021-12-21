9-летний мальчик попал в реанимацию, упав на соревнованиях под Новосибирском

Ребенка с ушибом мозга перевели в Новосибирск
Фото: Никита МАНЬКО
Двое второклассников повздорили на лыжных гонках под Новосибирском, после чего один из них оказался в больнице. Инцидент произошел 20 декабря в спортшколе при Сузунской школе — интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Мальчики находились на соревнованиях, 9-летний Арсений* стал провоцировать сверстника Макара*. Тот не сдержал эмоции, повернулся обидчику, схватил правой рукой за плечо, потряс и сказал, что устал от его шуток и отпустил. После чего Арсений* не удержал равновесие на лестнице и упал, ударившись головой о бетонный пол, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Мама отвела Арсения в больницу: врачи диагностировали перелом затылочной кости и ушиб головного мозга. 10-летний школьник оставался в сознании, но его перевезли в одну из новосибирских больниц для лечения на машине детской реанимации. Мальчик находится в стабильном состоянии.
Известно, что Арсений* и Макар* учатся во 2-классе Сузунской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Макар растет в многодетной семье, мать Арсения работает уборщицей и воспитывает сына в одиночку.
После ЧП полиция проводит проверку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер