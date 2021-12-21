9-летний мальчик попал в реанимацию, упав на соревнованиях под Новосибирском

Ребенка с ушибом мозга перевели в Новосибирск Фото: Никита МАНЬКО

Двое второклассников повздорили на лыжных гонках под Новосибирском, после чего один из них оказался в больнице. Инцидент произошел 20 декабря в спортшколе при Сузунской школе — интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Мальчики находились на соревнованиях, 9-летний Арсений* стал провоцировать сверстника Макара*. Тот не сдержал эмоции, повернулся обидчику, схватил правой рукой за плечо, потряс и сказал, что устал от его шуток и отпустил. После чего Арсений* не удержал равновесие на лестнице и упал, ударившись головой о бетонный пол, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Мама отвела Арсения в больницу: врачи диагностировали перелом затылочной кости и ушиб головного мозга. 10-летний школьник оставался в сознании, но его перевезли в одну из новосибирских больниц для лечения на машине детской реанимации. Мальчик находится в стабильном состоянии.

Известно, что Арсений* и Макар* учатся во 2-классе Сузунской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Макар растет в многодетной семье, мать Арсения работает уборщицей и воспитывает сына в одиночку.

После ЧП полиция проводит проверку.

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