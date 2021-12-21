В Новосибирский зоопарк привезли десять летучих лисиц из Израиля

В Новосибирский зоопарк прибыли десять особей летучих лисиц. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирск из города Рамат-Ган в Израиле прибыл экзотический груз — десять особей гигантских летучих лисиц. Их поселят в городском зоопарке.

— В город привезли пять самок и пять самцов гигантских летучих лисиц. Перевозка животных осуществлялась прямым авиарейсом с соблюдением необходимых ветеринарно-санитарных требований, — пояснили в Россельхознадзоре.

В свою очередь, из новосибирского зоопарка в ярославский уехали две полуторалетних особи винторого козла разного пола, а также семилетний самец красного волка. Сейчас животные уже обустраиваются в своем новом «доме».

Отметим, что гигантская летучая лисица — cамый крупный представитель отряда рукокрылых. В природе она обитает в Индокитае, на полуострове Малакка от Южной Мьянмы, Таиланда, Малайзии, в Индонезии (Большие и Малые Зондские острова), а также на Филиппинах. А в Новосибирском зоосаде эти животные живут с 2013 года. В 2014 году у них появился первый малыш.

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