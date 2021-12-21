В Новосибирске сын пенсионерки, которую убила глыба льда, простил виновную в ее гибели

Офицер простил хозяйку квартиры, которая не уследила за балконом. Фото: Никита Манько // соцсети

В Новосибирске завершился суд над хозяйкой квартиры, которую обвиняли в гибели пенсионерки при падении глыбы льда с козырька балкона. Подробности корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Первомайского района:

— Дело прекращено за примирением сторон. 45-летняя женщина неоднократно принесла извинения сыну погибшей. Мужчина пришел с ходатайством о примирении сторон, суд удовлетворил просьбу. Ранее женщина не была судима, — сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Первомайского района Павел Федченко.

Напомним, трагедия произошла 10 марта 2020 года у дома по улице Твардовского, 9. 68-летняя Нина Николаевна возвращалась с сумками из магазина, огибала угол дома. В этот момент на нее рухнула глыба льда с козырька балкона 9-этажа. «Скорая» увезла женщину в больницу, где она скончалась.Следователи возбудили уголовное дело на собственницу квартиры — именно она по закону была ответственна за содержание жилья.

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