Три новосибирца незаконно приторговывали икрой краснокнижной рыбы на Центральном рынке

Икру незаконно продавали на Центральном рынке. Фото: Следственный комитет

Троих жителей Новосибирска — бизнесмена и двух продавцов — подозревают в незаконном хранении и продаже икры амурского осетра, занесенного в Красную книгу России. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

— Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные хранение и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных), совершенные группой лиц по предварительному сговору), — указано в сообщении.

По предварительной версии следствия, трое новосибирцев от 31 до 48 лет организовали бизнес по продаже икры амурского осетра, который является очень редким и занесен Красную книгу Российской Федерации. Они сплели целую сеть по всему городу: хранили рыбу и икру в контейнере в Октябрьском районе и в квартире в Калининском районе, а торговали на Центральном рынке.

Следователи провели обыски и обнаружили 60 контейнеров весом 30 килограмм с икрой, похожей на черную, а также 50 килограмм мертвой и замороженной рыбы, внешне напоминающей краснокнижную.

Индивидуальный предприниматель и два его подельника-продавца признались в незаконной торговле.

Следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.

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