В новосибирском «Векторе» показали первые снимки штамма коронавируса «омикрон»

Вирусная клетка на шестой день инфекции. Фото: Роспотребнадзор

Специалисты ГНЦ ВБ «Вектор» заразили специально выращенные клетки эпителия новым штаммом коронавируса «омикрон» для исследования его формы, размера и других характеристик, а затем сфотографировали в разрезе. Уникальные фотографии опубликовали на сайте Роспотребнадзора во вторник, 21 декабря.

— Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. После подготовки пробы, клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе, — указано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

На снимках можно заметить маленькие пузырьки — это расширенные канальцы внутриклеточной сети, которая помогает синтезировать и перемещать необходимые для жизнедеятельности вещества, например, белок.

Белки, из которых состоит «омикрон», собираются у поверхности этих пузырьков и проскальзывают внутрь, а пузырек становится дополнительной «броней». Затем вирусные частицы прорываются на поверхность клетки и корректируют ее поведение при встрече с другой клеткой.

На снимках можно заметить маленькие пузырьки — это расширенные канальцы внутриклеточной сети, которая помогает синтезировать и перемещать необходимые для жизнедеятельности вещества, например, белок. Фото: Роспотребнадзор.

— В случае со штаммом «омикрон» необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на 6-е сутки инфекции. В целом, состояние клеток при заражении штаммом омикрон, соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами, — уточняют на сайте Роспотребнадзора.

Белки, из которых состоит «омикрон», собираются у поверхности этих пузырьков и проскальзывают внутрь, а пузырек становится дополнительной «броней». Фото: Роспотребнадзор.

Для сравнения взгляните на фотографии вируса дельта, выращенного в клетках африканской зеленой мартышки.

Напомним, ранее сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор» ответили КП-Новосибирск на вопросы о новом штамме коронавируса.

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