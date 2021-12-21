В Новосибирске охранники вызвали скорую мертвецки пьяному мужчине

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из пивного магазина на улице Кубовой поступил в дежурную часть ГВАРДИИ сегодня в 1.02. Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавец пожаловался на пьяного посетителя, который лег в магазине на пол и затих. «Гвардейцы» попытались привести мужчину в чувство, но тот находился в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что его единственной ответной реакцией было мычание. Бойцы группы быстрого реагирования, осознав свое бессилие в данной ситуации, вынуждены были вызвать скорую помощь. В 2.47 невменяемый пациент был госпитализирован, сейчас он находится под присмотром врачей.