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Происшествия21 декабря 2021 7:23

В Новосибирске охранники вызвали скорую мертвецки пьяному мужчине

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ оказали помощь человеку, находящемуся в абсолютно невменяемом и беспомощном состоянии
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Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из пивного магазина на улице Кубовой поступил в дежурную часть ГВАРДИИ сегодня в 1.02. Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавец пожаловался на пьяного посетителя, который лег в магазине на пол и затих. «Гвардейцы» попытались привести мужчину в чувство, но тот находился в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что его единственной ответной реакцией было мычание. Бойцы группы быстрого реагирования, осознав свое бессилие в данной ситуации, вынуждены были вызвать скорую помощь. В 2.47 невменяемый пациент был госпитализирован, сейчас он находится под присмотром врачей.