В Новосибирской области трех членов избирательной комиссии обвинили в фальсификации выборов

За вброс бюллетеней троих членов комиссии приговорили к году лишения свободы условно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Барабинский районный суд приговорил трех бывших членов избиркома к году лишения свободы условно за фальсификацию итогов голосования, подделку подписей избирателей и неправильный подсчет голосов. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

— По данным следствия и суда, в сентябре 2020 года подсудимые <…> сфальсифицировали бюллетени, собственноручно внеся в них отметки о волеизъявлении за одного из кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета депутатов Пешковского сельсовета Убинского района Новосибирской области шестого созыва и депутатов Совета депутатов Убинского района Новосибирской области четвертого созыва, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Люди, от имени которых проголосовали председатель избиркома и два ее помощника, не ходили на выборы, и подсудимые воспользовались этим, подкинув 77 сфальсифицированных бюллетеней в урну.

Все трое признали вину, осужденных приговорили к году лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.

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