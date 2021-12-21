Состоялось награждение победителей ежегодного конкурса среди молодых работников АО «РЭС»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

По результатам конкурса традиционно присваиваются почетные звания:

• «Лучший молодой рабочий АО «РЭС»;

• «Лучший молодой специалист АО «РЭС»;

• «Лучший молодой руководитель АО «РЭС».

В 2021 году при поддержке первичной профсоюзной организации Общества этот конкурс проводился уже в пятый раз. Молодые работники АО «РЭС» с неизменным интересом и творческим подходом приняли участие в выполнении конкурсных заданий.

Основной целью ежегодного конкурса является повышение статуса молодого рабочего, специалиста и руководителя, что позволяет стимулировать данные категории персонала к повышению производительности труда, а значит, безусловно, приводит к росту экономической эффективности всего предприятия. Помимо этого, проведение профессиональных конкурсов - это прекрасная возможность для повышения вовлеченности персонала, сплочения и развития команды, а также формирования кадрового резерва предприятия.

Участниками конкурса стали сотрудники АО «РЭС» в возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы в Обществе либо стаж в должности руководителя не более 3 лет. Все заявленные работы были тщательно рассмотрены конкурсной комиссией, в состав которой вошли руководители компании по различным направлениям деятельности, а также представители профсоюза. Оценка проводилась по целому комплексу критериев: достижения в производственной деятельности, социальная активность участников.

По результатам голосования членов конкурсной комиссия АО «РЭС» в рамках проведения профессионального конкурса были присвоены звания и вручены соответствующие дипломы:

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В канун профессионального праздника - Дня энергетика - в акционерном обществе «Региональные электрические сети» прошло торжественное награждение победителей ежегодного профессионального конкурса среди молодых работников АО «РЭС».

• «Лучший молодой рабочий» - Георгию Мухину, электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда службы реализации проектов филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС»;

• «Лучший молодой специалист» - Екатерине Кондратенко, ведущему инженеру сектора технологических присоединений дирекции по технологическим присоединениям АО «РЭС»;

• «Лучший молодой руководитель» - Анне Маркеловой, начальнику сектора технологических присоединений дирекции по технологическим присоединениям АО «РЭС».

Кроме этого, все участники конкурса были поощрены денежными премиями.

В завершение церемонии председатель конкурсной комиссии генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов пожелал всем молодым энергетикам, принимавшим участие в конкурсе, дальнейшего движения только вперед, удачи и успешной карьеры в компании.