Власти рассказали, какие улицы очистят от снега 21 декабря в Новосибирске

В мэрии назвали список улиц, по которым проедет снегоуборочная техника 21 декабря Фото: Ксения Высотина

Днем во вторник, 21 декабря, снегоуборочные машины будут чистить снег в разных районах города. Об этом сообщается на сайте мэрии Новосибирска.

Водителей просят не бросать машины там, где будет работать спецтехника. Речь идет о следующих улицах: Кошурникова, Тюленина, Ватутина, Станиславского, Бориса Богаткова, Героев Революции, Ипподромской, Дуси Ковальчук и Абаканской. Также снег уберут на проспекте Строителей и на Бугринском мосту.

График уборки может меняться в зависимости от погодных условий.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что власти Новосибирска закупили 20 единиц снегоуборочной техники.

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