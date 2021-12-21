Власти рассказали, какие улицы очистят от снега 21 декабря в Новосибирске

В мэрии назвали список улиц, по которым проедет снегоуборочная техника 21 декабря
Фото: Ксения Высотина
Днем во вторник, 21 декабря, снегоуборочные машины будут чистить снег в разных районах города. Об этом сообщается на сайте мэрии Новосибирска.
Водителей просят не бросать машины там, где будет работать спецтехника. Речь идет о следующих улицах: Кошурникова, Тюленина, Ватутина, Станиславского, Бориса Богаткова, Героев Революции, Ипподромской, Дуси Ковальчук и Абаканской. Также снег уберут на проспекте Строителей и на Бугринском мосту.
График уборки может меняться в зависимости от погодных условий.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что власти Новосибирска закупили 20 единиц снегоуборочной техники.
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