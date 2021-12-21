Под Новосибирском в столкновении двух легковушек пострадал 12-летний ребенок. Фото: ГИБДД по НСО.

В Искитиме столкнулись две легковушки — Mitsubishi Lancer и «Лада Гранта». В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир. О ДТП, которое случилось вечером 20 декабря, рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— 18-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по Молодежной улице Искитима со стороны Коллективной улицы и у дома № 10 по Молодежной улице выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу», которой управлял 41-летний мужчина, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали три человека — водитель Mitsubishi Lancer, водитель «Лады, а также пассажир «лады» — 12-летний ребенок. С места ДТП их увезла скорая помощь.

Виновника случившегося установят в ГИБДД.

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