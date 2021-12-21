Андрей Травников не связал пробки в Новосибирске со строительством четвертого моста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска жалуются на ежедневные заторы в городе. Особенно на площади Труда и улицы станиславского. Горожане уверены, загруженность дорог провоцирует строительство четвертого моста через Обь. Их доводы в эфире «Вести Новосибирск» опроверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона заявил, что строительство четвертого моста не повлияло на пропускную способность кольца на площади Труда и улицы Станиславского. По его словам, количество полос там не сократилось.

Андрей Травников уточнил, что выезд со Станционной улице стал более сложным.

— Сами площади они остались в конфигурации, как это было до начала стройки», — сказал в прямом эфире губернатор.

Он уверен, что снизить заторы на этом участке поможет ремонт всей площади дорожного полотна.

Известно, что строительство четвертого моста через Обь идет по графику. Движение по объекту планируют открыть в декабре 2022 года.

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