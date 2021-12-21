На новогодних праздниках в Новосибирске будут работать 15 дополнительных мусоровозов. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что на новогодних праздниках в Новосибирске запустят в работу 15 дополнительных мусоровозов. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава городского департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев.

По словам Перязева, вывозом отходов займется МУП «Спецавтохозяйство». Компания будет действовать совместно с единой единой дежурно-диспетчерской службой. Спецтехнику будут направлять в первую очередь в места с большим скоплением мусора. Перязев уточнил, что у «Спецавтохозяйства» есть 2-3 мусоровоза на каждый район Новосибирска.

В общей сложности у МУП «САХ» в распоряжении есть 80 машин и еще 15 единиц дополнительной техники.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Анатолий Локоть допустил замену «Экологии-Новосибирск» на МУП «Спецавтохозяйство». В начале декабря «Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.