На новогодних праздниках в Новосибирске будут работать 15 дополнительных мусоровозов.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Во вторник, 21 декабря, стало известно, что на новогодних праздниках в Новосибирске запустят в работу 15 дополнительных мусоровозов. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава городского департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев.
По словам Перязева, вывозом отходов займется МУП «Спецавтохозяйство». Компания будет действовать совместно с единой единой дежурно-диспетчерской службой. Спецтехнику будут направлять в первую очередь в места с большим скоплением мусора. Перязев уточнил, что у «Спецавтохозяйства» есть 2-3 мусоровоза на каждый район Новосибирска.
В общей сложности у МУП «САХ» в распоряжении есть 80 машин и еще 15 единиц дополнительной техники.
Ранее КП-Новосибирск писала, что Анатолий Локоть допустил замену «Экологии-Новосибирск» на МУП «Спецавтохозяйство». В начале декабря «Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер