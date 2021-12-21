Новосибирская область получит деньги на ремонт дорог и строительство четвертого моста через Обь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская область в 2022-2023 годах получит дополнительные средства на ремонт дорог и строительство четвертого моста через Обь. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Решение о выделении средств приняли в Правительстве РФ.

— Принято решение направить дополнительно в 2022-2023 годах по 1 млрд рублей ежегодно на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог, а также 1 млрд рублей в 2022 году — на строительство четвертого моста через Обь, — сказал Александр Жуков.

Готовность строящегося четвертого моста через Обь к концу 2021 года составит 45%. Известно, что движение по объекту откроют в декабре 2022 года.

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