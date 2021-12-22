Погода в Новосибирске на 22 декабря 2021 года: мороз и солнце

Снегопадов сегодня не обещают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Новосибирске на 22 декабря 2021 будет холодной, но солнечной Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -9…-11 градусов, а днем повысится до -4…-6. Будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер слабый, юго-восточный, со скоростью до 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области обещают потепление до -2 градусов. Осадков также не ожидается.

«Яндекс Погода» дает немного другой прогноз: по данным сервиса, первая половина дня будет солнечная, а начиная с вечера пойдет небольшой снег. Температура будет также невысокая, -4...-5 градусов.

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