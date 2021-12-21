В Новосибирске задержали мужчину, задушившего шарфом 27-летнюю жену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали 35-летнего мужчину, задушившего гражданскую жену. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 17 декабря фигурант по делу находился вместе со своей сожительницей в доме по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Ночью они поссорились, и мужчина задушил шарфом 27-летнюю потерпевшую. После чего он лег спать. Тело женщины на следующий день обнаружил родственник погибшей, который сообщил о случившемся в полицию, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Полицейские задержали душителя и доставили его к следователю. Ему предъявили обвинение в убийстве девушки. На допросе он лишь частично признал вину. Сейчас новосибирца поместили в СИЗО.

По делу проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Будет проведена судмедэкспертиза.

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