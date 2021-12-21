Четверо новосибирцев наворовали лес на 22 миллиона рублей

Преступники вырубили и заготовили более 700 кубометров леса Фото: Иван ПРОХОРОВ

Четверых жителей Новосибирска от 27 до 40 лет обвинили в незаконной вырубке леса, краже, нарушении режима особо охраняемых природных территорий и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По версии следствия, с июня по октябрь 2020 года четыре дровосека вырубили и заготовили более 700 кубометров леса в Колыванском и Новосибирском районах, в том числе на особо охраняемой природной территории. Также они не брезговали воровством древесины с чужого участка. В ноябре 2020 года лесорубов поймали сотрудники МВД и ФСБ. Сейчас один из нарушителей находится под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде.

— Для транспортировки незаконно вырубленных деревьев участники группы использовали специализированную технику, найденную по рекламным объявлениям, затем вывозили древесину и сбывали ее. Погрузку осуществляли наемные рабочие, которым обвиняемые представлялись вымышленными именами. Кроме того, они изготавливали поддельные разрешительные и сопроводительные документы на рубку деревьев и перевозку древесины, — указано в сообщении пресс-службы.

Лесорубы нанесли серьезный ущерб лесному фонду Российской Федерации, его оценивают в 22 миллиона рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

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