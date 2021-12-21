Губернатор Новосибирской области надеется победить коронавирус в 2022 году

Пандемия коронавируса может отступить уже в 2022 году Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Губернатор Новосибирской области сообщил, что рассчитывает на завершение пандемии коронавируса уже в 2022 году. Свои предположения Андрей Травников высказал во вторник, 21 декабря, в прямом эфире программы «Вести Новосибирск».

— Надеюсь, что это произойдет в следующем году. Те сигналы, которые мы получаем и которые расшифровывают специалисты-инфекционисты, говорят о том, что возвращаются традиционные инфекции. В этом году реальна эпидемия ОРВИ, снова появился грипп, чего мы не отмечали в прошлом году. Эти инфекции возвращаются. Может быть, это предвестник окончания пандемии, — выразил надежду глава региона.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что губернатор назвал сроки формирования коллективного иммунитета в Новосибирской области.

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